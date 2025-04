Allerta Meteo, Pasqua di freddo e maltempo al Nord/Ovest. Attenzione in Sardegna e a Palermo, ma per Pasquetta ci sono buone notizie

MeteoWeb

Esattamente come previsto nei giorni scorsi, è una Pasqua di freddo e maltempo sul Nord/Ovest dell’Italia: piove a dirotto in Piemonte dove sono già caduti 100mm di pioggia a Coazze, 92mm a Perrero Germanasca, 87mm a Vaccera, 62mm a Bobbio Pellice, 52mm a Barge, 43mm a Luserna San Giovanni. Le temperature sono decisamente basse con +10°C in pieno giorno a Torino, Cuneo, Biella e Domodossola, +11°C a Verbania, +12°C a Novara, Vercelli, Asti e Alessandria, valori inconsueti per questo periodo dell’anno, decisamente freddi.

Nevica sulle Alpi occidentali a partire dai 1.400/1.600 metri di quota con ulteriori abbondanti accumuli nivometrici, dopo quelli eccezionali dei giorni scorsi. E mentre l’onda di piena del Po dovuta proprio alle grandi piogge dei giorni scorsi al Nord/Ovest, in questa domenica di Pasqua scorre nel cuore della pianura Padana tra Cremona e Casalmaggiore, il maltempo imperversa anche in Liguria dove abbiamo forti piogge sul Ponente: tante località hanno superato i 60mm di pioggia giornaliera nell’entroterra di Savona e di Imperia.

Clima decisamente più mite al Centro/Sud, seppur con nubi sparse, tanta sabbia del Sahara e temperature affatto eccessive. Con il Ciclone Fritz posizionato in Francia, dove infuria forte maltempo, nelle prossime ore il fronte freddo si sposterà in modo lento e graduale anche verso il Centro/Sud Italia, ma gli ultimi aggiornamenti hanno ridimensionato l’estensione delle zone colpite dal maltempo.

Attenzione in Sardegna, dove il maltempo colpirà duramente tra oggi pomeriggio e domani, Lunedì di Pasquetta, 21 aprile. Sarà la Regione più colpita da forti piogge e temporali, come ampiamente annunciato già con 3-4 giorni di anticipo. Ma nel resto d’Italia, appunto, il maltempo di domani è ridimensionato: soltanto la Sicilia occidentale, tra Palermo e Trapani, avrà forti piogge nelle ore pomeridiane e serali della Pasquetta. Non mancherà qualche temporale pomeridiano anche intenso nelle zone interne dell’Appennino centro-meridionale, ma rispetto alle previsioni dei giorni scorsi le aree colpite dal maltempo saranno molto più ristrette e isolate.

