Allerta Meteo, nuovo Ciclone su Pasqua e Pasquetta: ancora maltempo tra domenica e lunedì

Mentre sull’Italia imperversa il forte maltempo provocato dal Medicane situato nel mar Ligure e responsabile della disastrosa alluvione in corso in Piemonte, gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici ci consentono di sciogliere la prognosi per Pasqua e Pasquetta, confermando la tendenza già illustrata nei precedenti bollettini. Purtroppo abbiamo brutte notizie: sarà ancora maltempo. Un nuovo Ciclone Atlantico, infatti, raggiungerà l’Italia colpendola in pieno proprio tra domenica 20 e lunedì 21 aprile.

Il maltempo inizierà già sabato 19 al Nord/Ovest, con nuove forti piogge tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, nelle medesime aree già duramente colpite dall’alluvione di queste ore. I fenomeni meteo si intensificheranno nella giornata di domenica proprio al Nord/Ovest, estendendosi nel giorno di Pasqua alla Lombardia e alla Sardegna, colpita da violenti temporali. E lunedì, nel giorno di Pasquetta, il maltempo si estenderà ulteriormente al resto d’Italia.

La tendenza è tracciata, tra domani e sabato potremo fornire tutti i dettagli. Intanto nel video di seguito si può osservare la traiettoria della nuova tempesta in arrivo:

