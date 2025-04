Allerta Meteo, Pasqua e Pasquetta di forte maltempo sull’Italia per il Ciclone Fritz in arrivo da Francia e Spagna: ecco la traiettoria | MAPPE

MeteoWeb

La coda del Ciclone-bomba che nei giorni scorsi ha provocato forte maltempo sul Nord/Ovest con piogge e nevicate eccezionali in Piemonte e Valle d’Aosta, sta continuando a colpire l’Italia provocando instabilità diffusa al Nord/Est e nelle Regioni centrali tirreniche, soprattutto in Toscana. Complessivamente si contano tre morti per il maltempo di ieri al Nord: due nel vicentino, uno in Piemonte. Ma poteva andare molto peggio, alla luce dell’eccezionalità dei fenomeni meteo che si sono abbattuti sul territorio italiano.

Adesso una nuova tempesta incombe sul nostro Paese: tra Pasqua e Pasquetta, infatti, l’Italia verrà raggiunta dal Ciclone Fritz che è già ben formato nell’oceano Atlantico e sta colpendo Irlanda, Inghilterra, Francia, Spagna e Portogallo. Spettacolari le immagini dei satelliti meteo odierne, in cui possiamo vedere le due tempeste sull’Europa: Fritz in arrivo dall’oceano Atlantico, e il Ciclone-bomba che ha colpito l’Italia in risalita sull’Europa centrale tra Austria, Germania e Repubblica Ceca:

Già domani, sabato 19 aprile, il nuovo Ciclone si posizionerà sul Golfo di Biscaglia, tra Spagna e Francia, alimentando maltempo molto violenti in questi due Paesi che insieme al Portogallo verranno letteralmente flagellati da fenomeni meteo estremi, forti temporali e piogge alluvionali non solo nella Vigilia di Pasqua ma anche domenica, il 20 aprile.

Proprio domenica, nel giorno di Pasqua, il Ciclone Fritz si insinuerà nel Mediterraneo dal suo nucleo principale posizionato in Francia, dove avremo forti temporali e condizioni meteo estreme. Ma il maltempo avanzerà anche sull’Italia, colpendo duramente il Nord/Ovest, ancora una volta, ma in quest’occasione anche la Lombardia, oltre che Toscana e Sardegna, le Regioni più colpite dal maltempo del giorno di Pasqua. Ampie schiarite, invece, al Centro/Sud dove comunque soffierà lo scirocco con venti tesi, clima umido, nuvoloso e tanta sabbia del Sahara.

Lunedì 21 Aprile, nel giorno di Pasquetta, il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud: il ramo più meridionale del fronte ciclonico sgancerà una goccia fredda che darà vita ad una nuova perturbazione nel cuore del Mediterraneo, sul Canale di Sicilia e sullo Jonio. Sarà una Pasquetta di maltempo estremo in Sardegna, con violenti temporali e grandine. Ci aspettiamo forti piogge anche in Toscana, in rapida estensione nel corso della giornata alla Sicilia, alla Calabria, alle Regioni del Centro e al Nord/Est. Ma, come possiamo vedere dalle mappe, non mancheranno anche zone senza maltempo:

Tutti i dettagli nel video di seguito:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.