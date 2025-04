Allerta Meteo, Pasquetta con temporali e grandine: ecco dove pioverà oggi

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi 21 aprile 2025, Pasquetta, per rischio maltempo in alcune regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo Pasquetta, oggi rischio maltempo: mappa e bollettino

La giornata di oggi, 21 aprile 2025, Pasquetta, “vedrà l’evoluzione di una saccatura di matrice atlantica in una goccia fredda che andrà a posizionarsi tra le due Isole Maggiori. In un primo momento, il flusso in quota proveniente in prevalenza dai quadranti meridionali tenderà ad interessare il dominio centro occidentale del nostro Paese. In tal contesto, i fenomeni, che potranno assumere carattere di rovescio e localmente di temporale, si svilupperanno in un ambiente termodinamico caratterizzato da scarso CAPE, ma con valori di DLS 0-6 km anche superiori ai 20 m/s e di PWAT prossimo ai 24-28 mm, specie nelle ore notturne, su Sardegna, Liguria di Levante e coste toscane“, riporta il bollettino PRETEMP, pubblicato nella serata di ieri e valido per l’intera giornata odierna.

Nel corso del pomeriggio, “la goccia fredda evolverà verso gradualmente verso levante, attivando fenomenologia di natura termoconvettiva, in particolar modo sull’Appennino centrale, nelle aree interne della Sicilia e ancora sulle zone interne della Sardegna. In tal frangente, l’irraggiamento diurno porterà i valori di CAPE a superare facilmente i 1000 J/Kg, che, associati a convergenze della ventilazione al suolo, favoriranno la genesi di fenomeni temporaleschi, con possibili grandinate di piccole dimensioni, il tutto entro un livello 0 di pericolosità“, conclude PRETEMP.

