Allerta Meteo, perturbazione avanza verso l’Italia: ecco le aree a rischio oggi

Allerta Meteo per precipitazioni diffuse e abbondanti in alcune regioni d’Italia, per l’ingresso nel Mediterraneo Occidentale di una saccatura di origine atlantica. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

“Una saccatura di origine atlantica caratterizzata da aria fredda sia al suolo che in quota sta facendo il suo ingresso sul Mediterraneo Occidentale“, si legge nel bollettino PRETEMP. Nella giornata di oggi, 16 aprile, “sostenuti flussi miti e umidi meridionali scorreranno davanti a una linea frontale fredda al suolo e alimenteranno precipitazioni diffuse e abbondanti sui settori occidentali del dominio di previsione dove si prevedono profili molto umidi ma debolmente instabili rispetto alla convezione, associabili a fenomenologia prevalentemente stratiforme per la maggior parte della giornata. Un livello di pericolosità 0 per rovesci o temporali isolati non forti sarà valido per i settori occidentali del dominio di previsione“.

“Dalla tarda mattinata su Sardegna e Corsica si attendono isolati rovesci ed eventualmente qualche temporale al più moderati immersi in un contesto stratiforme più diffuso. Nel Nord-Ovest la persistenza dei flussi meridionali e miti dal Golfo Ligure favorirà cumulati abbondanti nella finestra di previsione“, sottolinea PRETEMP. Nella prima parte della giornata “si prevede un aumento dell’instabilità di basso livello, CAPE 0-3 km anche superiori a 200 J/kg e con DLS > 15 m/s. In questa fase è probabile si verifichino rovesci o temporali isolati al più moderati anche aiutati dal sollevamento orografico“. Nella seconda parte della giornata “è previsto un aumento di PWAT (da >20 mm a >30 mm) e l’avvicinamento delle precipitazioni stratiformi più diffuse davanti al fronte, con possibilità di qualche rovescio o temporale embedded“.

