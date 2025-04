Allerta Meteo Piemonte: allarme arancione per rischio esondazioni e frane

MeteoWeb

Allerta meteo arancione per rischio idrogeologico da domani, mercoledì 16 aprile, sulle zone alpine nordoccidentali e settentrionali del Piemonte, dove saranno possibili esondazioni dei corsi d’acqua e fenomeni di versante. Allerta meteo gialla altrove con allagamenti ed isolati fenomeni di versante. Dopo la pausa del pomeriggio odierno, progressivo e marcato peggioramento del tempo dalla serata, si legge nel bollettino di allerta diffuso da Arpa Piemonte. La massima intensità dei fenomeni si raggiungerà nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile con precipitazioni diffuse, localmente molto forti.

