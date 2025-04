Allerta Meteo Piemonte: allarme rosso sul settore nordoccidentale, nubifragi e tanta neve

MeteoWeb

“Domani ALLERTA ROSSA per rischio idrogeologico sulle valli del Piemonte nordoccidentale e ARANCIONE su gran parte del Piemonte per possibili esondazioni dei corsi d’acqua e fenomeni di versante. A nord allerta ARANCIONE per possibili valanghe“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 16 aprile 2025, da Arpa Piemonte. “Condizioni fortemente perturbate oggi e domani, con precipitazioni moderate o forti diffuse sulla regione, localmente molto forti e a carattere di nubifragio su zone montane e pedemontane alpine settentrionali e occidentali. Abbondanti nevicate oltre i 1900-2000 m. Attesa un’attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio di domani“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

