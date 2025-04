Allerta Meteo Piemonte: codice arancione per esondazioni e frane, “criticità elevata sull’asta del Po”

MeteoWeb

“Allerta ARANCIONE OGGI per esondazioni dei corsi d’acqua e fenomeni di versante sul Piemonte settentrionale ed occidentale. Criticità elevata sull’asta del Po per deflussi. Allerta in discesa a GIALLA DOMANI per rischio idrogeologico e fenomeni di versante. Allerta ARANCIONE per valanghe dalle Cozie alle Lepontine OGGI e DOMANI“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 17 aprile 2025, da Arpa Piemonte. “Nel pomeriggio sono attese precipitazioni meno persistenti, con temporali sparsi sulle zone di pianura e collina. Entro la sera le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi ovunque e a farsi più sparse. La quota neve sarà mediamente sui 1700-1900 m, localmente inferiore nelle alte valli occidentali. Domani tempo più stabile ed asciutto“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.