Allerta meteo Piemonte: codice giallo per rischio idrogeologico

MeteoWeb

Allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone alpine nordoccidentali, sulle pianure di Torinese, Vercellese e Novarese e su Astigiano e Belbo con possibili fenomeni torrentizi, locali allagamenti e fenomeni di versante, secondo il bollettino dell’Arpa. Dal pomeriggio piogge e rovesci in particolare sulla fascia montana e pedemontana nordoccidentale e settentrionale e tra Alpi Liguri e Appennino. Nella serata di domani sono attesi fenomeni più sparsi con sviluppo di rovesci e temporali, più probabili a nord del Po.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.