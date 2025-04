Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per valanghe, domani nuovo peggioramento

MeteoWeb

Allerta meteo gialla oggi in Piemonte “per valanghe sulle Alpi dalle Cozie alle Lepontine. Oggi tempo stabile. Domani è atteso un nuovo primo peggioramento del tempo con precipitazioni moderate, anche a carattere di rovescio, sulle zone montane e pedemontane alpine; nel pomeriggio rovesci sparsi potranno arrivare anche la pianura. Quota neve a circa 1700-2000 metri“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 18 aprile 2025, da Arpa Piemonte.

“Oggi tempo stabile. Domani sono previste precipitazioni moderate, anche a carattere di rovescio, sulle zone montane e pedemontane alpine; nel pomeriggio dei rovesci potranno coinvolgere anche la pianura. Quota neve a circa 1700-2000 metri. Domenica sono previste precipitazioni moderate con picchi localmente forti sui settori montani dal Torinese al VCO, con nevicate in genere sopra i 1600-1800 metri. Possibili temporali sparsi in pianura“, riporta il bollettino di vigilanza.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini di criticità

