Allerta Meteo Piemonte: rischio frane, allagamenti e valanghe nelle prossime 72 ore

Il Piemonte si prepara ad affrontare una fase di maltempo particolarmente intensa, alimentata da una combinazione di perturbazioni atlantiche e un flusso umido sud-orientale di Scirocco in quota. I modelli meteorologici più aggiornati confermano una sequenza di impulsi perturbati tra la serata di martedì 15 aprile e il pomeriggio di giovedì 17, con effetti significativi soprattutto sui settori alpini e pedemontani del Nord e dell’Ovest della regione.

La dynamica atmosferica che si sta delineando è tipica delle grandi perturbazioni di aprile, ma la sua intensità fa già parlare di evento potenzialmente critico per molte aree del Piemonte. Le prime piogge significative sono attese già da lunedì sera, ma sarà tra mercoledì e giovedì che la situazione entrerà nel vivo, con precipitazioni diffuse, localmente molto forti, e nevicate abbondanti in alta montagna.

Il peggioramento inizierà con una prima fase tra lunedì sera e martedì mattina, quando le piogge si estenderanno su tutta la regione. Le aree a confine con la Liguria, le pianure orientali e settentrionali vedranno i fenomeni più consistenti, accompagnati da neve oltre i 2.100-2.400 metri. Seguirà una breve tregua nelle ore centrali di martedì, con qualche schiarita e temperature in rialzo fino a 15-18°C sulle pianure meridionali ed orientali, prima di un nuovo peggioramento serale, con rovesci e temporali, in particolare tra Canavese e Lago Maggiore. Questi fenomeni potranno assumere anche carattere di nubifragio a ridosso dei rilievi.

Da mercoledì mattina, si entrerà nella fase più intensa della perturbazione: le precipitazioni diventeranno più organizzate e insistenti, in particolare tra le Alpi Graie e Pennine, dove si prevedono cumulati localmente molto elevati, e nevicate intense che potrebbero continuare fino a giovedì pomeriggio. La quota neve, inizialmente elevata, tenderà a scendere nel corso delle ore fino a toccare i 1.500-1.700 metri, e in alcune vallate del Nord Piemonte – come Valle del Rosa, Ossola, Lanzo e Canavese – potrebbe temporaneamente scendere anche sotto i 1.400 metri, complice la forte intensità delle precipitazioni e condizioni locali di omotermia.

Secondo le attuali proiezioni ad alta risoluzione, l’area più colpita sarà quella compresa tra l’alto Canavese e il Verbano, dove entro giovedì sera potranno cadere oltre 250-300 mm di pioggia. Sui restanti settori montuosi, le stime variano tra i 100 e i 200 mm, mentre sulle pianure si registrerà il consueto gradiente pluviometrico con valori più elevati verso le alte pianure pedemontane (Torinese, Biellese, alto Novarese, VCO) e minori su Alessandrino e Monferrato, in ombra pluviometrica rispetto all’Appennino.

Particolarmente rilevante sarà anche il capitolo nevicate. Si prevede una delle più abbondanti dell’ultimo anno al di sopra dei 2.300-2.500 metri, con accumuli freschi fino a 120-150 cm e un conseguente rischio valanghe molto elevato a fine evento. La neve, però, potrà cadere anche a quote significativamente inferiori, interessando località alpine sopra i 1.400-1.600 metri, con possibili imbiancate persino sotto questa soglia nelle vallate più esposte.

Il quadro che emerge dai modelli meteorologici richiede massima attenzione, non solo per la quantità di precipitazioni previste, ma anche per il loro impatto potenziale sul territorio, tra frane, smottamenti, innalzamento dei livelli idrici e rischio valanghe. L’intensità del flusso di Scirocco e la persistenza del sistema frontale fanno di questo evento uno dei più significativi dell’intera stagione.

Nei prossimi giorni sarà fondamentale seguire gli aggiornamenti emessi da ARPA Piemonte e Protezione Civile, e tenere conto delle allerte che potrebbero essere diramate per le zone più sensibili. Il Piemonte si appresta a vivere un evento atmosferico di forte rilievo, e la preparazione e la prudenza saranno strumenti essenziali per affrontarlo in sicurezza.

