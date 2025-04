Allerta Meteo Piemonte: rischio idrogeologico e temporali imminenti, ecco le zone colpite

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Piemonte “per rischio idrogeologico e temporali sulle pianure di Torinese, Vercellese e Novarese e sul Piemonte orientale. Temporali sono attesi dalle ore centrali in formazione a ridosso dei rilievi, più probabili e diffusi sui settori occidentali e settentrionali, più sporadiche e sparse altrove; nel pomeriggio intensificazione dei fenomeni sulle pianure, con valori moderati o forti. In serata venti di foehn nelle vallate alpine e temporali che interesseranno anche l’Astigiano e l’Alessandrino fino al primo mattino“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 23 aprile 2025, da Arpa Piemonte.

