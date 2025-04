Allerta Meteo Puglia: forte vento e mareggiate

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diffuso un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per forte vento di scirocco su tutta la regione. L’avviso è valido dall’una di stanotte e per le 24-36 ore successive. Si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. L’allerta si estende al rischio di possibili mareggiate. L’allerta ha indotto il Comune di Bari a disporre la chiusura per oggi e domani dei cimiteri cittadini. Saranno comunque garantiti i servizi cimiteriali di sepoltura e cremazione già programmati, oltre che il front office dell’ufficio concessioni cimiteriali presso gli uffici della necropoli di Bari.

