Allerta Meteo, oggi rischio nubifragi e grandine in alcune regioni | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo oggi in alcune regioni per forti piogge concentrate, locali grandinate e raffiche di vento convettive, con rischio trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

“Il transito di una veloce saccatura in quota, inserita in un flusso settentrionale, favorirà una condizione inizialmente caratterizzata da moderata diffluenza in medio-alta troposfera, cui si assocerà nei bassi strati una zona di confluenza tra flussi meridionali più miti e umidi, e settentrionali più freddi e secchi. Tale confluenza sarà più attiva sul medio versante tirrenico ed essenzialmente entro il primo mattino, quando temporali sparsi saranno possibili nelle aree costiere“, riporta il bollettino PRETEMP.

“I valori di CAPE nelle aree interessate rimarranno bassi e non oltre i 500 J/kg in concomitanza a DLS intorno ai 12-16 m/s, per cui l’attività convettiva potrà essere organizzata solo a livello assai locale con trigger lungo linee di confluenza di basso livello. Nelle ore pomeridiane si avrà debole attività temporalesca sulla fascia appenninica centro-meridionale e sulle zone interne di Corsica e Sardegna risultando in celle sparse forzate dal lifting orografico.

Un livello 0 è stato considerato su queste zone per forti piogge concentrate, locali grandinate di piccole dimensioni e qualche raffica di vento convettiva, mentre sulle coste tirreniche non si esclude da possibilità di trombe marine misocicloniche“, conclude PRETEMP.

