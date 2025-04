Allerta Meteo, sabato con rovesci e temporali: le regioni nel mirino del maltempo oggi

MeteoWeb

Allerta Meteo per il rischio di rovesci e temporali oggi, sabato 26 aprile 2025, in diverse regioni, da Nord a Sud. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

Nella prima parte della giornata di oggi, sabato 26 aprile 2025, “una residua e piccola circolazione ciclonica in quota favorirà ancora instabilità sulle regioni meridionali adriatiche mentre nelle ore centrali si aggiungerà convezione ad evoluzione pomeridiana. Gli scenari previsti sono compatibili con un livello di pericolosità 0 per rovesci o temporali non forti“, spiega PRETEMP.

La situazione meteo

In continuità con la serata di ieri, nelle prime ore di oggi “è prevista attività convettiva sul Basso Adriatico favorita da convergenze al suolo associate a un minimo di pressione relativo, in ambiente potenzialmente instabile (MLCAPE anche superiori a 700-800 J/kg e CAPE 0-3 km intorno a 200 J/kg). Il basso shear, intorno a 10 m/s di massimo, propende per convezione in prevalenza a cella singola. In questa prima fase sarà interessata principalmente la Puglia dove non si esclude anche grandine piccola e la possibilità di trombe marine (SREH localmente sino a 200 m^2/s^2)“, riporta il bollettino PRETEMP, pubblicato ieri e valido per l’intera giornata odierna.

Dalle ore centrali, “complici probabili schiarite, aumenterà l’instabilità soprattutto nei bassi livelli su Alpi centro-orientali, sui settori appenninici e sulle regioni del Centro-Sud con CAPE concentrato nei primi 3 km, localmente sino a 150-200 J/kg. Si prevede pertanto convezione low-topped a cella singola, con probabilità di organizzazione sui versanti tirrenici tra Campania, Basilicata e Calabria dove è presente il massimo di DLS (20-25 m/s)“.

In serata “qualche rovescio è previsto nelle zone pedemontane del cuneese, favorito dall’avvicinamento di un fronte nuvoloso da ovest e da locali convergenze al suolo. Tuttavia l’instabilità sarà bassa o nulla, quindi difficilmente si avranno temporali organizzati“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.