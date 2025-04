Allerta Meteo: sabbia del Sahara sull’Italia, salute a rischio per polveri sottili record

MeteoWeb

In concomitanza con lo sviluppo del nuovo vortice ciclonico sul Mediterraneo occidentale, l’Italia si trova esposta non solo a un peggioramento delle condizioni meteorologiche, ma anche a una nuova, intensa ondata di polveri sahariane. Un fenomeno che, purtroppo, negli ultimi anni è diventato sempre più frequente e rilevante dal punto di vista sanitario.

Una nube invisibile, ma pericolosa

Secondo le ultime elaborazioni del servizio europeo Copernicus, le prossime ore vedranno un significativo aumento delle concentrazioni di PM10, in particolare sulla Sicilia e sul basso Tirreno. I valori previsti superano in alcune aree i 100 µg/m³, ben oltre il limite giornaliero di 50 µg/m³ fissato dalla normativa europea per la tutela della salute pubblica.

Il picco del fenomeno è atteso durante la notte, quando l’intensificarsi del sistema depressionario favorirà il massimo trasporto in quota e l’accumulo di particolato minerale fine nei bassi strati dell’atmosfera.

Cosa arriva davvero dal Sahara? Non solo sabbia

Contrariamente all’idea comune, ciò che arriva non è soltanto sabbia visibile. Il trasporto atmosferico sahariano coinvolge soprattutto polveri sottili, ovvero PM10 e PM2.5, minuscole particelle con un diametro inferiore ai 10 micron, capaci di viaggiare per migliaia di chilometri e di penetrare nel nostro organismo attraverso l’inalazione.

Queste particelle possono contenere metalli pesanti, sostanze irritanti e altri inquinanti già presenti nell’atmosfera locale, contribuendo a peggiorare significativamente la qualità dell’aria e, con essa, il benessere delle persone.

Effetti sulla salute: chi è più esposto e cosa può accadere

L’esposizione alle polveri sahariane può provocare una serie di disturbi di varia intensità. I sintomi più comuni includono:

Tosse secca e persistente

secca e persistente Bruciore agli occhi

Mal di gola e starnuti

e starnuti Affaticamento e difficoltà di concentrazione

e difficoltà di concentrazione Sensazione di oppressione toracica o affanno

In soggetti già affetti da patologie respiratorie croniche come asma o bronchite, o da malattie cardiovascolari, questi episodi possono aggravare le condizioni di salute esistenti e, nei casi più critici, richiedere cure mediche immediate.

I bambini e gli anziani, per via della maggiore sensibilità dell’apparato respiratorio e immunitario, rappresentano due categorie particolarmente vulnerabili, così come le persone affette da patologie croniche o immunodepresse.

Come proteggersi: precauzioni utili e consigli pratici

Per limitare l’esposizione e ridurre i rischi, è utile seguire alcune semplici ma efficaci precauzioni:

Evitare le attività all’aperto , soprattutto nelle ore più calde o ventose

, soprattutto nelle ore più calde o ventose Indossare mascherine FFP2 o equivalenti

o equivalenti Chiudere le finestre e usare condizionatori con filtri HEPA

e usare Limitare lo sforzo fisico all’esterno

all’esterno Proteggere gli occhi con occhiali avvolgenti

con occhiali avvolgenti Idratarsi frequentemente

Monitorare la qualità dell’aria tramite app e fonti ufficiali

Un fenomeno in crescita, anche per via del cambiamento climatico

Il trasporto di polveri sahariane verso l’Europa è un fenomeno naturale, ma oggi avviene con frequenza e intensità maggiori a causa del riscaldamento globale e dell’alterazione delle grandi correnti atmosferiche. Periodi prolungati di siccità nel Nord Africa, associati a ondate di calore e instabilità nel Mediterraneo, creano le condizioni ideali per questi eventi, che sempre più spesso si sovrappongono a crisi ambientali locali già esistenti.

