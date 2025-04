Allerta Meteo, sabbia sahariana sulla Settimana Santa: cielo giallo e pioggia sporca

MeteoWeb

Dopo giorni caratterizzati da una gradevole stabilità atmosferica e un tepore quasi estivo, specialmente al Meridione, il quadro meteorologico sull’Italia è destinato a subire un drastico capovolgimento proprio in concomitanza con l’inizio della Settimana Santa. Una perturbazione di origine atlantica si appresta infatti a raggiungere il nostro Paese, inaugurando una fase decisamente più instabile e piovosa a partire da Domenica 13 Aprile, la Domenica delle Palme.

Questo cambiamento non porterà soltanto il ritorno delle precipitazioni su diverse regioni, ma introdurrà anche un fenomeno tanto affascinante quanto potenzialmente fastidioso: l’arrivo massiccio di sabbia dal deserto del Sahara.

Le ultime analisi dei modelli previsionali confermano la formazione e l’avvicinamento di una depressione ciclonica che, posizionandosi strategicamente tra la Francia, le isole Baleari e il Nord Italia tra domenica 13 e lunedì 14 aprile, attiverà intensi flussi d’aria calda direttamente dal Nord Africa. Venti tesi di Scirocco e Libeccio investiranno progressivamente gran parte della Penisola, determinando non solo un sensibile rialzo termico al Sud, ma fungendo soprattutto da “nastro trasportatore” per ingenti quantità di pulviscolo desertico.

Già nel corso del fine settimana si potranno notare i primi segni di questo afflusso sahariano, con i cieli che inizieranno a perdere la loro limpidezza, assumendo un aspetto più lattiginoso o velato. Tuttavia, l’apice del fenomeno è atteso a partire da lunedì 14 aprile, in concomitanza con l’intensificarsi delle precipitazioni associate alla perturbazione.

Sarà proprio l’interazione tra le piogge e l’elevata concentrazione di polveri sottili a rendere l’evento particolarmente evidente. Le previsioni indicano un picco nella concentrazione della sabbia sahariana tra martedì 15 e mercoledì 16 aprile.

Le regioni del Centro-Sud, in particolare Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e soprattutto la Sicilia, saranno le aree maggiormente esposte a questa imponente nube di polvere.

In queste zone, l’atmosfera potrebbe tingersi di colori insoliti, con il cielo che virerà verso tonalità giallastre o persino marroni, creando scenari quasi surreali. La combinazione tra l’aria calda, l’umidità e l’altissima densità di particelle desertiche potrà inoltre causare una significativa riduzione della visibilità, specialmente nei centri urbani meridionali, che potrebbero ritrovarsi avvolti in una foschia densa e polverosa.

Oltre all’impatto visivo, bisognerà fare i conti con le conseguenze pratiche: le piogge previste, cadendo attraverso l’aria carica di sabbia, depositeranno al suolo uno strato di polvere e fango, sporcando inevitabilmente strade, balconi, superfici esterne e, naturalmente, i veicoli.

Un consiglio pratico per gli automobilisti: se avevate in programma di lavare l’auto nel weekend o all’inizio della prossima settimana, converrebbe forse posticipare l’operazione per evitare di vederla nuovamente ricoperta di polvere rossastra poco dopo. Non va infine sottovalutato il potenziale disagio per la qualità dell’aria: le elevate concentrazioni di particolato sahariano potrebbero acuire problemi respiratori nelle persone più sensibili o affette da patologie preesistenti.

La Settimana Santa si preannuncia quindi meteorologicamente dinamica, tra piogge, venti forti e questo eccezionale evento di trasporto di sabbia desertica che colorerà i nostri cieli.

