Allerta Meteo, sarà un 25 Aprile di forte maltempo: ecco le zone colpite da grandine e temporali

Il maltempo che sta flagellando l’Italia in modo particolarmente intenso proseguirà anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Infatti il ciclone Atlantico proveniente dalla Francia e responsabile dei forti temporali che ieri sera hanno colpito gran parte del nostro Paese, sta scivolando lentamente verso Sud e alimenta fenomeni di maltempo localmente intensi anche oggi, giovedì 24 aprile.

Nel pomeriggio-sera, infatti, ci aspettiamo ancora piogge, temporali e fenomeni estremi in gran parte d’Italia: il Nord/Est, il Centro e soprattutto il Sud con forti temporali in Puglia, piogge sparse e intense in Campania e fenomeni di maltempo anche in Calabria come mostra la mappa Moloch del CNR:

Allerta Meteo per domani, venerdì 25 aprile

Anche domani, venerdì 25 aprile, giornata in cui l’Italia celebra la festa della liberazione, il tempo rimarrà brutto in tutto il Paese. Al mattino avremo forti piogge e temporali al Nord/Est, tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Farà anche freddo con nevicate sui rilievi alpini. Le piogge saranno localmente intense, mentre al Centro/Sud persisterà instabilità diffusa in attesa dei fenomeni più intensi del pomeriggio:

Proprio venerdì pomeriggio, infatti, temporali molto forti colpiranno il Centro e il Sud, soprattutto in Abruzzo, Umbria, Molise, Puglia, zone interne di Toscana, Lazio e Basilicata. I fenomeni potranno essere localmente molto forti con intense grandinate nelle zone interne:

Tutti i dettagli nei video di seguito:

