Allerta Meteo Sardegna, piogge intense: scatta l’allarme arancione

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha emanato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro e allerta meteo gialla su Iglesiente, Campidano Flumendosa Flumineddu e Gallura. Il bollettino è valido dalle 12 di mercoledì 16 aprile fino alla stessa ora di giovedì 17. “Dalle ore centrali di domani e fino alla prima parte di dopodomani sulla Sardegna si prevedono piogge diffuse, prevalentemente stratiformi. I cumulati nelle 24 ore saranno generalmente moderati o localmente elevati, ma potrebbero risultare fino a localmente molto elevati sui settori centro-settentrionali dell’Isola”, si legge nel bollettino di allerta.

