Allerta Meteo Sardegna: ciclone in arrivo, piogge fino a 100mm e neve oltre i 1500 metri

MeteoWeb

Nelle ultime ore, l’Europa occidentale e l’area del Mediterraneo centrale stanno assistendo ad un’evoluzione meteorologica di notevole complessità, frutto dell’interazione tra differenti masse d’aria e della dinamica atmosferica in quota. Il cuore del sistema è rappresentato da una vasta saccatura atlantica che si sta approfondendo progressivamente, estendendosi dal Regno Unito fino alle coste del Nord Africa, e trasportando con sé aria fredda di origine polare-marittima.

Le immagini satellitari Airmass RGB forniscono un quadro particolarmente eloquente della situazione: è ben visibile un’imponente intrusione meridiana di aria fredda che discende lungo il fianco orientale della saccatura, dirigendosi verso sud-est e impattando direttamente il Mediterraneo occidentale. Qui, l’aria fredda incontra un flusso di aria più calda e secca, di matrice subtropicale, che risale dal Nord Africa verso l’Italia meridionale, veicolando con sé elevate concentrazioni di polvere sahariana in sospensione.

Questo contrasto termico e dinamico tra masse d’aria di origine diversa sta fungendo da catalizzatore per la nascita di un minimo barico secondario in prossimità della Sardegna. I primi segnali di questa ciclogenesi sono già osservabili: la nuvolosità associata al sistema mostra una crescente curvatura ciclonica, indice di una rotazione in fase di organizzazione e di un campo di vorticità potenziale in rafforzamento, come evidenziato anche dalla marcata intrusione di aria secca stratosferica nelle analisi satellitari.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, questa figura depressionaria è destinata a intensificarsi nelle prossime ore, traslando verso nord. Nella mattinata di domani, il minimo dovrebbe trovarsi a ridosso tra la Corsica, la Costa Azzurra e il Mar Ligure, dove si prevede un’ulteriore caduta della pressione atmosferica, con valori stimati al di sotto dei 995 hPa. Questo spostamento sarà accompagnato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulla Sardegna, che si trova attualmente sul bordo meridionale del sistema.

Nel dettaglio, l’isola sperimenterà un prolungato episodio di maltempo: fino a tarda sera e notte sono attese precipitazioni diffuse, più intense sui settori centro-settentrionali ed orientali, dove potranno assumere anche carattere convettivo, con possibilità di temporali localizzati. Successivamente, con l’avvicinamento del minimo verso nord, saranno principalmente i quadranti settentrionali, occidentali e interni dell’isola a essere investiti da piogge e rovesci, sebbene in forma più discontinua a partire dal pomeriggio di domani.

I quantitativi di pioggia previsti non sono trascurabili: si stimano accumuli medi tra i 30 e i 40 mm su buona parte del territorio regionale, con picchi localizzati che potranno raggiungere o superare gli 80/100 mm, in particolare sulle zone occidentali, nel nord dell’isola e in Barbagia. Tali valori pongono l’attenzione anche sul rischio idrogeologico localizzato, specialmente nei settori già saturi da precedenti episodi piovosi.

Un ulteriore elemento di interesse è legato alla quota neve. Lo spostamento del minimo verso la Corsica favorirà l’ingresso temporaneo di aria più fredda al suolo, sospinta da un rinforzo dei venti di maestrale. Questa irruzione fredda determinerà un temporaneo abbassamento dello zero termico, che potrà scendere fino a 1700 metri di altitudine. Pertanto, non si esclude la possibilità di nevicate sulle cime più alte del Gennargentu, dove potrebbero accumularsi tra i 10 e i 15 centimetri di neve fresca oltre i 1500 metri.

In sintesi, il quadro meteorologico che si va delineando per le prossime 24-36 ore è segnato da una notevole dinamicità e da potenziali impatti sia in termini di precipitazioni che di condizioni ventose e termiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.