Allerta Meteo: settimana di tempesta sull’Italia, onde di 3 metri sulle coste

A partire da domenica 13 aprile, una vasta e profonda depressione atlantica si muoverà dalla penisola iberica verso il Mediterraneo centrale, determinando un peggioramento generalizzato delle condizioni meteorologiche sull’Italia. La fase di maltempo si preannuncia duratura e caratterizzata da venti intensi, mari agitati e mareggiate diffuse, soprattutto lungo le coste esposte ai quadranti meridionali e occidentali.

Venti di scirocco protagonisti fino a martedì

Nel corso di lunedì 14 e martedì 15 aprile, i venti di scirocco soffieranno con forza su gran parte del bacino centrale del Mediterraneo, coinvolgendo in particolare il Tirreno, l’Adriatico e lo Ionio. Questa configurazione atmosferica favorirà un’intensa ventilazione meridionale, con raffiche che potranno superare i 60-70 km/h, generando un significativo aumento del moto ondoso.

Onde oltre i 3 metri: attenzione alle coste esposte

Secondo le proiezioni del modello LaMMA, già nella giornata di lunedì il moto ondoso supererà i 2 metri di altezza sul Tirreno e sull’Adriatico, per poi estendersi anche allo Ionio entro martedì. Le onde saranno particolarmente alte e violente a causa dell’ampio fetch – ovvero l’estensione della superficie marina su cui il vento esercita la sua azione – che in questa fase sarà notevole. Questa dinamica favorirà la formazione di onde più potenti rispetto alla norma, aumentando il rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Da mercoledì il libeccio prende il sopravvento

Con l’evoluzione del sistema depressionario verso l’Italia, mercoledì 16 aprile i venti subiranno una rotazione, passando da scirocco a libeccio. Questo cambio di direzione sarà accompagnato da un’ulteriore intensificazione del vento, con raffiche che si propagheranno dal Mare di Alborán verso le Isole Maggiori e la costa tirrenica. In questo contesto, la Sardegna occidentale sarà tra le aree più colpite, con onde che potrebbero superare i 3 metri, generando mareggiate di forte impatto soprattutto nelle province di Oristano e Sulcis-Iglesiente.

Giovedì possibile nuova ondata di mareggiate

Il peggioramento non si esaurirà a metà settimana. Giovedì 17 aprile, l’ingresso del ponente – un vento occidentale più fresco – potrebbe innescare una nuova fase di moto ondoso intenso sui mari occidentali italiani, tra Liguria, Toscana, Lazio e ancora una volta la Sardegna. Anche in questa fase, le condizioni del mare resteranno proibitive per la navigazione e per le attività marittime.

Una settimana da monitorare con attenzione

Vi raccomandiamo di prestare massima attenzione agli aggiornamenti meteo, in particolare nelle aree costiere soggette a mareggiate. Le condizioni previste non riguardano solo il rischio erosivo per le spiagge e le infrastrutture marittime, ma anche possibili criticità per la viabilità e la sicurezza dei porti.

Questa prolungata fase di maltempo rappresenta un chiaro segnale della dinamicità primaverile, in un periodo in cui il contrasto tra masse d’aria calda e fredda può generare eventi estremi anche nel cuore del Mediterraneo.

