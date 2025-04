Allerta Meteo, settimana di Pasqua al via con temporali: “attenzione nel pomeriggio-sera”, ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 14 aprile 2025, primo giorno della settimana di Pasqua, per una nuova fase di maltempo che, dopo una breve pausa in mattinata, colpirà alcune zone del Paese nel pomeriggio–sera. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“L’avvicinamento di una saccatura atlantica verso il Mediterraneo occidentale innescherà in direzione del dominio previsionale un flusso sostenuto di scirocco al suolo e di libeccio nei medi livelli della troposfera. L’atmosfera risulterà molto instabile ed estremamente umida, con valori di EFI water vapour flux localmente superiori a 1 e di PWAT > 35mm“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Dopo il passaggio piovoso nottetempo su parte delle regioni centro-settentrionali caratterizzato da precipitazioni in prevalenza stratiformi e dopo una relativa pausa fino all’ora di pranzo, i fenomeni potrebbero riprendere ed intensificarsi nella seconda parte del pomeriggio e in serata, assumendo localmente carattere di rovescio o di temporale tra la Sardegna e il medio-alto Tirreno, per il transito di un nucleo di vorticità positiva in quota e del ramo ascendente della corrente a getto che risulterà debolmente divergente, portando dunque ad un’intensificazione dei fenomeni sui bacini occidentali del dominio centro-settentrionale, il tutto entro un livello di pericolosità 0“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

