Allerta Meteo: Spagna e Portogallo nel mirino di temporali e grandine, allarme ESTOFEX

Allerta Meteo per un’ondata di maltempo che colpirà Spagna e Portogallo: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di venerdì 11 aprile 2025, alle 8 di sabato 12 aprile 2025. In dettaglio, “per alcune parti del Portogallo e della Spagna è stato emesso un livello 1, principalmente per grandine isolata e raffiche di vento da forti a intense. Esiste un rischio tornado isolato. Verso il Portogallo centrale, il rischio più dominante diventa quello di forti piogge su scala isolata“.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione meteorologica dominata da un robusto promontorio di alta pressione che si estende dall’Algeria fino al Regno Unito e Irlanda. Ai suoi lati, si trovano una vasta depressione a Ovest del Marocco e un’ampia onda di Rossby che si snoda dalla Russia occidentale fino all’Egitto. Questo schema favorisce l’afflusso di aria continentale fredda e secca sull’Europa orientale, mantenendo condizioni stabili in Europa centrale. Al contrario, l’Europa sudoccidentale diventa sempre più instabile. Diversi fronti si trovano attorno al promontorio, ma lontani dall’umidità migliore presente negli strati bassi.

Spagna e Portogallo nel mirino del maltempo

Il bollettino ESTOFEX riporta una situazione meteorologica dinamica tra Portogallo e Spagna sudoccidentale. Una depressione a Ovest del Marocco richiama aria subtropicale verso la penisola Iberica, mescolandosi con uno strato caldo secco in risalita dal Marocco e Algeria. Questo mix genera una moderata instabilità diurna (MUCAPE 300-700 J/kg), specie su Portogallo meridionale e Sud/Ovest della Spagna. Il flusso ciclonico da Sud/Ovest, accompagnato da onde di bassa intensità in quota, fornisce forzature favorevoli allo sviluppo di temporali multicellulari. In Portogallo, l’atmosfera diventa praticamente priva di inibizione convettiva, favorendo rovesci intensi, graupel (neve tonda) e qualche grandinata isolata. Nel pomeriggio, la corrente a getto migliora leggermente (DLS fino a 15 m/s), aumentando marginalmente il rischio tornado, specie nel Sud del Portogallo, dove i livelli di condensazione (LCL) restano bassi. Verso sera, le celle temporalesche si spostano a Nord, indebolendosi con il raffreddamento del suolo, ma le piogge persistono durante la notte nel Portogallo centrale. In Spagna sudoccidentale ESTOFEX prevede multicelle e anche alcune supercelle tra Siviglia, Cordova e Madrid, con rischio di grandine, raffiche di vento e qualche tornado isolato. La situazione resta da monitorare per possibili intensificazioni.

