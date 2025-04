Allerta Meteo: temporali autorigeneranti in Emilia Romagna, piena del Po in arrivo e mareggiate sulla costa

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna entra in una fase meteorologica delicata, con un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica già visibile nella giornata odierna. In particolare, le prime ore del pomeriggio hanno visto lo sviluppo di rovesci sparsi e temporali localizzati nelle aree collinari del cesenate, nel bolognese e sull’Appennino parmense. Tali fenomeni tenderanno nelle prossime ore a muoversi verso nord-ovest, coinvolgendo anche le pianure emiliane, con possibilità di fenomeni autorigeneranti, ossia precipitazioni intense e durature concentrate sulla stessa area per diverse ore.

Situazione del fiume Reno: livelli in crescita e soglia arancione superata

A destare particolare attenzione è l’evoluzione della piena del fiume Reno. Alle ore 13:25 del 16 aprile, il punto di monitoraggio di Gandazzolo Reno ha registrato un livello idrometrico pari a 14,89 metri, superando la soglia arancione. Un segnale che impone prudenza, dato che l’evoluzione delle piogge previste nelle prossime ore potrebbe determinare ulteriori incrementi dei livelli, specialmente nei tratti arginati del corso d’acqua.

Giovedì 17 aprile: giornata critica per il centro-ovest della regione

Secondo le ultime previsioni, la giornata di giovedì 17 aprile si preannuncia complessa dal punto di vista meteorologico. Le piogge saranno diffuse su tutto il settore centro-occidentale, risultando più intense lungo il crinale appenninico, dove potranno assumere anche carattere temporalesco.

Sul settore occidentale e sulle pianure settentrionali, si prevedono temporali sparsi con piogge localmente abbondanti, associate a raffiche di vento significative, soprattutto in serata. Col passare delle ore, le precipitazioni si sposteranno verso l’Appennino centro-orientale, in particolare lungo il crinale al confine con la Toscana, dove sono attesi nuovi rovesci e temporali.

Rischi idraulici e idrogeologici: piccoli bacini e pendii fragili sotto osservazione

Con l’arrivo delle nuove precipitazioni, si prevedono innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore occidentale della regione. In particolare, si valuta il superamento delle soglie di livello 1, con la possibilità di toccare la soglia 2 nei piccoli bacini collinari.

Le aree di crinale appenninico e le zone montane e collinari occidentali sono considerate ad elevata vulnerabilità, anche a causa del già presente stato di saturazione dei terreni per le piogge recenti. In questi contesti, aumenta il rischio di ruscellamenti improvvisi e di frane, specialmente sui pendii più fragili.

Il Po e i suoi affluenti: attesi nuovi picchi idrometrici

Anche il bacino del fiume Po è sotto stretta osservazione. Le piogge previste nei settori di alta valle potrebbero generare, a partire dalla serata del 17 aprile, una piena in transito nelle pianure occidentali, con livelli in crescita che si avvicineranno o supereranno la soglia 1 nei tratti più a valle.

Vento e mareggiate: attenzione alla costa e ai litorali emiliani

Non sarà solo la pioggia a caratterizzare il peggioramento: è previsto anche un aumento della ventilazione sud-orientale, soprattutto lungo la fascia costiera, dove i venti potranno raggiungere la burrasca moderata (tra 62 e 74 km/h). Il mare diventerà molto mosso o agitato, in particolare al largo del settore settentrionale, con onde alte fino a 3 metri.

Queste condizioni, unite a un livello di marea sopra la media, potrebbero determinare fenomeni di ingressione marina ed erosione costiera, specie lungo le coste di Ferrara e Ravenna. Dal pomeriggio, la rotazione dei venti da sud-sudovest interesserà l’Appennino centro-orientale, con ulteriori rinforzi e raffiche intense, in particolare sul settore romagnolo.

