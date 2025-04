Allerta Meteo Toscana: piogge diffuse e forte vento

MeteoWeb

La Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico valida su tutta la regione dalle 18 di oggi e per tutta la giornata di domani, lunedì 14 aprile. “Per oggi, piogge diffuse e locali rovesci. Domani nella prima parte della giornata piogge sparse più frequenti sul nord-ovest; nella seconda parte, piogge diffuse e locali rovesci”, scrive il Presidente Eugenio Giani sui social. Il Comune di Livorno aggiunge che sono previsti “cumulati medi significativi”, “venti di scirocco (sud-est) con raffiche fino a 50-70km/h” e “mari molto mossi al largo”.

L’allerta meteo gialla – spiega poi la Regione – è stata emessa per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Il rischio, si precisa, “riguarda la possibilità di innesco di frane superficiali e colate rapide di detriti e fango, oltre all’innalzamento del livello dei corsi d’acqua minori”. “Per tutta la giornata di domenica, si prevedono piogge diffuse e locali rovesci. Domani, lunedì, sono attese piogge sparse più frequenti nel nord-ovest nella prima parte della giornata e di nuovo diffuse con locali rovesci nella seconda parte. Oggi, domenica, sono previsti anche venti in rinforzo di scirocco con raffiche fino a 50-70 chilometri orari su arcipelago e costa: mari, sia oggi sia domani, molto mossi al largo e sui settori meridionali. La Protezione Civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone vicine agli alvei dei corsi d’acqua”.

