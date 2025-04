Allerta Meteo Toscana: piogge e temporali anche domani

MeteoWeb

Resta nel complesso instabile il tempo su larga parte della Toscana e la circolazione depressionaria, in attenuazione nelle prossime ore, tornerà ad approfondirsi nella tarda mattinata di domani, mercoledì 16 aprile. La previsione è quindi di una ripresa delle precipitazioni, anche temporalesche, a partire dalla fascia costiera in estensione al resto della regione, in particolare sul centro-nord. La Sala operativa unificata delle Protezione Civile regionale ha quindi aggiornato l’allerta meteo gialla, confermandola, fino alla mezzanotte di oggi per il rischio idraulico del reticolo principale nel Valdarno, nell’area Bisenzio-Ombrone pistoiese, in Mugello e sulla costa immediatamente a sud di Piombino; mentre per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore le aree interessate sono anche quelle del Casentino, della Romagna Toscana, della Val Tiberina e dell’Altro Ombrone grossetano.

Nella giornata di domani, mercoledì 16 aprile, l’allerta meteo gialla, dalle ore 11 fino alla mezzanotte, sarà solo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e interesserà la Toscana nord, quella centro-occidentale, l’arcipelago e le aree costiere ad eccezione dell’estremo sud.

Per quanto riguarda la situazione attuale dei fiumi, il Presidente della Regione, Eugenio Giani, ha affermato: “l’Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano è al secondo livello di guardia ma in diminuzione; Brana in diminuzione; Bisenzio a San Piero a Ponti in diminuzione; Bruna a Macchiascandona in diminuzione; Canale della Chiana a Marciano della Chiana al primo livello; Sieve al primo livello a Dicomano; Stella all’interno dei livelli di riferimento”.

