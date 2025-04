Allerta Meteo Toscana: domani vento forte in tutta la regione

MeteoWeb

Allerta meteo gialla su tutta la Toscana per vento forte. L’avviso di criticità è stato emanato dalla Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ed avrà valore dalle ore 12 e per tutta la giornata di domani, domenica 6 aprile. Per la giornata di oggi, niente da segnalare, ma dalla tarda mattinata di domani venti da nord-est in rapido rinforzo faranno registrare raffiche fino a 60-80km/h. Il fenomeno sarà possibile su tutte le aree del territorio toscano. Possibili raffiche ancora più forti sui rilievi dell’Appennino, sulle zone sottovento in alta collina, sulla costa e nell’Arcipelago.

Possibili inoltre brevi temporali sulle zone centro-meridionali (province di Arezzo, Siena, Grosseto, basso Pisano e Livornese).

