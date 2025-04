Allerta Meteo Toscana: codice giallo sul Nord/Ovest

MeteoWeb

Il transito di una rapida perturbazione atlantica tra la notte e le prime ore della mattina di domani, causerà precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale, più frequenti sul nord-ovest, in Lunigiana, Versilia e valle del Serchio. Per queste zone la Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico dei corsi d’acqua minori, con validità dalla mezzanotte di mercoledì 23 alle ore 20:00 di giovedì 24 aprile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.