Allerta Meteo Toscana: prolungato il codice giallo

La Sala operativa unificata della Protezione civile della Toscana regionale ha prolungato a domani un’allerta con codice giallo per la Lunigiana, la Versilia e i bacini del Serchio e della Lima, dalla Garfagnana alla costa, nella Toscana nord occidentale. Il rischio è idrogeologico e idraulico del reticolo minore, fino alle 8 di Pasquetta. Le previsioni parlano di tempo variabile con possibili precipitazioni sparse, occasionalmente temporalische, più probabili e frequenti oggi sulle zone settentrionali, domani in Appennino e sulle zone interne centro meridionali. Nel pomeriggio e nella serata di oggi, domenica, possibilità di piogge e rovesci, occasionalmente temporaleschi, sulle zone di nord ovest con cumulati medi fino a significativi, massimi non elevati e intensità moderata. Sul resto della regione possibili rovesci pomeridiani a carattere sparso con cumulati medi non significativi e massimi puntali non elevati.

Domani, lunedì, residui precipitazioni nottetempo sul nord ovest in esaurimento e occasionali temporali pomeridiani più probabili in Appennino, Pratomagno e monte Amiata con cumulati medi non significativi e massimi non elevati. Ancora nel pomeriggio e nella sera di oggi, domenica, e nel pomeriggio della giornata di domani, lunedì possibilità di occasionali temporali. Colpi di vento e grandinate a carattere occasionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

