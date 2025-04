Allerta Meteo Trentino: vento forte e criticità idrogeologiche

MeteoWeb

Per tutta la giornata di giovedì 17 aprile, in Trentino è stata emessa un’allerta meteo gialla che interessa l’intero territorio provinciale, a causa della prevista perturbazione atlantica che porterà forti venti e precipitazioni intense, con possibili criticità di tipo idrogeologico. Lo comunica il Dipartimento Protezione Civile, foreste e fauna. Già dal pomeriggio di oggi è atteso un graduale peggioramento delle condizioni meteo. Le precipitazioni diventeranno via via più diffuse e persistenti, fino a raggiungere, nella mattinata e nelle ore centrali di giovedì 17 aprile, intensità elevate, anche di carattere temporalesco.

Le previsioni non escludono fenomeni localizzati di “gragnola” o grandine di piccole dimensioni. Entro la serata di domani, gli accumuli di pioggia potranno variare mediamente tra i 40 e gli 80 millimetri, con punte superiori ai 100–120 millimetri (corrispondenti a litri a metro quadrato) nelle aree vicine alle catene montuose dei settori sudorientali.

Anche la quota neve subirà variazioni nel corso dell’evento: inizialmente posizionata oltre i 2.300–2.500 metri, tenderà ad abbassarsi progressivamente fino a raggiungere i 1.800–2.000 metri entro la serata di giovedì.

I venti tenderanno a intensificarsi da Est-Sudest già dalla notte, ma raggiungeranno la massima intensità nella mattinata di giovedì, quando si prevedono raffiche in alcuni casi superiori ai 70–100 chilometri orari, specialmente nelle zone montane e nelle valli orientate lungo l’asse Est-Ovest (ad esempio Valsugana).

Sulla base delle previsioni e delle valutazioni effettuate dagli organi competenti, il Dipartimento ritiene che nella giornata di giovedì potrebbero verificarsi fenomeni di erosione e smottamento, ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide, con ripercussioni anche sulla viabilità. I venti forti potrebbero inoltre causare cadute di alberi, danni a strutture instabili e disagi diffusi. Per questi motivi, si invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e ad adottare comportamenti prudenti. È importante valutare con attenzione le condizioni dei luoghi che si intendono percorrere, sia a piedi che con mezzi di trasporto, evitando le zone che potrebbero presentare situazioni di pericolo come corsi d’acqua, sottopassi, conche, versanti scoscesi e piste ciclabili prossime a torrenti. Si raccomanda inoltre di mettere in sicurezza oggetti sensibili al vento, evitare la sosta sotto alberi, impalcature, cartellonistica o edifici con coperture instabili, e di prestare particolare cautela alla guida.

