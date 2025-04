Allerta Meteo: ultime ore di temporali e instabilità in alcune regioni

MeteoWeb

Allerta Meteo per un’area di bassa pressione sui Balcani, che continua ad apportare instabilità al Centro/Sud. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Un’area di bassa pressione sui Balcani continua ad apportare instabilità sul centro sud della nostra Penisola. Questa instabilità comincerà a svanire dal pomeriggio, per via dell’avvicinarsi di un promontorio anticiclonico da Sudovest“, riporta il bollettino PRETEMP. “È stato emesso un livello 0 su tutto il centro sud per temporali sparsi che localmente potrebbero generare piogge intense e grandine di piccole dimensioni. Lungo le coste meridionali della Calabria, inoltre, non si esclude il verificarsi di fenomeni vorticosi“.

La situazione meteo attesa oggi

“I valori di CAPE su basso Tirreno, Ionio e basso Adriatico saranno in media intorno ai 500 J/kg già dalla notte, con possibili picchi superiori ai 600-700 J/kg. Nonostante la presenza di diverse convergenze al suolo, sia in Adriatico che sul Tirreno, l’ambiente convettivo non sarà molto propenso all’organizzazione dei temporali. Il CAPE 0-3 km, inoltre, potrà raggiungere picchi superiori ai 200 J/kg nel Mar Ionio in nottata, ragion per cui non si esclude il verificarsi di fenomeni vorticosi in quest’area“, riporta il bollettino PRETEMP, pubblicato nel pomeriggio di ieri e valido per l’intera giornata odierna.

“Dopo una mattinata nuvolosa soprattutto sui versanti Adriatici, le nubi tenderanno a diradarsi e il sole comincerà a scaldare le aree appenniniche, rimescolando l’aria e aiutando la convezione. Questo aumenterà i valori di CAPE sulla terraferma, anche sul versante Tirrenico che, trovandosi sottovento, vedrà cieli più soleggiati già in mattinata e quindi si scalderà più velocemente. Nei suoi valori massimi il profilo del CAPE avrà forma elongata, e in alcuni punti metà dell’energia si troverà all’interno della Zona di Accrescimento Grandine (tra i -10 e i -30°C). Si ritiene quindi possibile il verificarsi, localmente, di grandine di piccole dimensioni, oltre che di piogge intense“. In serata “i fenomeni andranno ad estinguersi, mentre un poco pronunciato promontorio anticiclonico si avvicinerà al Sud Italia da Sudovest“, conclude PRETEMP.

