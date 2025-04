Allerta Meteo Umbria: temporali e instabilità, rischio fenomeni intensi nelle ore pomeridiane e serali

MeteoWeb

La settimana che segue le festività pasquali e ci conduce verso il ponte del 25 aprile si presenta all’insegna dell’instabilità in Umbria, con condizioni atmosferiche particolarmente turbolente soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. La dinamica meteorologica che accompagna questo periodo è legata inizialmente alla presenza di un’area depressionaria poco organizzata, una sorta di zona franca che lascia spazio a infiltrazioni di aria fresca e instabile in quota. Successivamente, tra giovedì e venerdì, un impulso più strutturato di origine atlantica attraverserà il centro Italia da nord-ovest verso sud-est, coinvolgendo anche la nostra regione.

In questo contesto, le giornate di oggi e domani saranno caratterizzate da un’elevata probabilità di rovesci e temporali, prevalentemente concentrati nel pomeriggio e in serata. Si tratterà di fenomeni convettivi, che potranno risultare localmente anche intensi e accompagnati da raffiche di vento e grandinate. Data la natura irregolare e disomogenea di questo tipo di instabilità, la distribuzione delle precipitazioni potrà variare sensibilmente anche tra località vicine. È quindi importante sottolineare che le mappe previsionali offrono solo un’indicazione generale, ma non possono definire con precisione la localizzazione dei fenomeni più intensi.

La tendenza per la seconda parte della settimana conferma la prosecuzione di questa fase instabile: tra giovedì e venerdì il cielo risulterà più nuvoloso già dalle ore mattutine, e le possibilità di precipitazioni saranno diffuse, sebbene a tratti alternate da pause asciutte. I temporali potrebbero interessare in particolare le aree orientali dell’Umbria e la fascia adriatica marchigiana, dove l’interazione tra il flusso atlantico e l’orografia locale potrà intensificare l’attività convettiva.

Le temperature si manterranno prossime ai valori tipici del periodo, anche se al mattino si potrebbero osservare valori minimi leggermente inferiori alla media stagionale, in un contesto dominato da umidità, foschie e banchi di nebbia soprattutto nelle pianure.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.