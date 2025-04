Allerta Meteo USA, allarme alluvioni lampo: “2 mesi di pioggia in pochi giorni”

MeteoWeb

Gli USA si preparano ad affrontare una nuova ondata di maltempo estremo nei prossimi giorni, con previsioni che indicano un elevato rischio di alluvioni lampo potenzialmente letali e tornado in una vasta porzione del territorio. Le autorità meteo hanno lanciato l’allarme, invitando la popolazione delle aree a rischio a prestare massima attenzione e a seguire scrupolosamente le indicazioni.

Allerta Meteo: al via nuova ondata di maltempo estremo negli USA

Un potente sistema perturbato, come evidenziato dal Weather Prediction Center (WPC), parte del National Weather Service (NWS), porterà con sé la minaccia di “alluvioni lampo significative e pericolose per la vita” a partire da oggi. Questa nuova allerta inondazioni giunge mentre in alcune zone del Michigan si stanno ancora gestendo le conseguenze di una tempesta di ghiaccio che nel fine settimana ha causato ingenti danni e interruzioni di corrente.

Le previsioni indicano che rovesci temporaleschi intensi e ripetuti colpiranno diverse regioni, tra cui il Texas, la bassa valle del Mississippi e la valle dell’Ohio, a partire da metà settimana e protraendosi fino a sabato. Gli esperti mettono in guardia sul fatto che le tempeste potrebbero persistere sulle stesse aree, scaricando quantità significative di pioggia e generando pericolose alluvioni lampo capaci di trascinare via veicoli. Particolarmente a rischio inondazioni questa settimana sono le zone dell’Arkansas, del Tennessee occidentale, del Kentucky occidentale e dell’Indiana meridionale, come specificato dal National Weather Service.

Le stime pluviometriche per i prossimi 7 giorni sono allarmanti, con accumuli che potrebbero raggiungere i 38 cm nell’Arkansas nord-orientale, nell’angolo sud-orientale del Missouri, nel Kentucky occidentale e nelle porzioni meridionali dell’Illinois e dell’Indiana. Thomas Jones, meteorologo del National Weather Service di Little Rock, Arkansas, ha sottolineato la portata eccezionale di queste precipitazioni: “Potenzialmente stiamo parlando di circa 2 mesi di pioggia concentrati in pochi giorni“. Basti pensare che la media pluviometrica mensile di Little Rock per marzo è di poco inferiore ai 12,7 cm. L’intensità delle piogge previste per l’Arkansas orientale e nordorientale è un evento che statisticamente si verifica solo una volta ogni 25-50 anni. Jones ha inoltre spiegato che questa copiosa quantità di pioggia è un fenomeno raro, alimentato dall’umidità proveniente dal Golfo del Messico, che incrementa il potenziale di precipitazione dei temporali.

Allarme tornado e grandine

Parallelamente al rischio di inondazioni, i meteorologi avvertono della possibilità di formazione di tornado in Oklahoma, Kansas e Missouri nella giornata di martedì. Lo Storm Prediction Center (SPC) del National Weather Service, con sede a Norman, Oklahoma, ha indicato che intensi temporali, inclusa la possibilità di alcune supercelle, sono probabili martedì sera e durante la notte, estendendosi dall’Oklahoma centrale e meridionale fino al Kansas centrale e al Missouri occidentale. I rischi primari sono rappresentati da grandine di dimensioni molto grandi (5 cm di diametro o superiore), alcuni tornado, che potrebbero essere anche di forte intensità, e forti raffiche di vento. L’area a maggiore rischio di tornado violenti include Oklahoma City e le città del Kansas di Wichita e Topeka. Il rischio di grandine di grandi dimensioni si estende da Fort Worth, Texas, fino a Kansas City.

La situazione meteorologica si complicherà ulteriormente nelle prossime ore, quando una vasta fascia del Paese, che va dal Texas nord-orientale al Michigan, sarà a rischio di forti venti e tornado. L’area con il più alto potenziale di maltempo estremo coinvolge ben 43 milioni di persone e numerose grandi città, tra cui Chicago, Indianapolis, St. Louis e Memphis, Tennessee. Anche Dallas, Detroit, Milwaukee e Nashville, Tennessee, saranno a rischio di forti temporali mercoledì.

Piogge intense nella New Madrid Seismic Zone

Particolare attenzione viene rivolta alle previsioni di piogge più intense che dovrebbero interessare la New Madrid Seismic Zone, un’area dove i ricercatori monitorano costantemente l’attività sismica. Questa zona, la più attiva per i terremoti a Est delle Montagne Rocciose e centrata nel Sud/Est del Missouri, si estende a diversi stati limitrofi, tra cui Arkansas e Tennessee. È tristemente nota per una serie di potenti terremoti avvenuti tra il 1811 e il 1812, i cui effetti furono avvertiti in gran parte del Midwest e del Sud. Gli esperti non escludono la possibilità di un altro devastante terremoto in questa zona. Mitch Withers, professore di ricerca presso il Center for Earthquake Research and Information dell’Università di Memphis, ha sottolineato l’importanza delle lezioni apprese dalle passate inondazioni del fiume Mississippi per quanto riguarda la localizzazione delle apparecchiature di monitoraggio sismico. Circa 70 stazioni nell’area dovrebbero essere protette dalle inondazioni, garantendo così la continuità della raccolta dati e del monitoraggio sismico.

Michigan e Wisconsin

Nel frattempo, in Michigan, le squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare l’energia elettrica dopo che la tempesta di ghiaccio del fine settimana ha abbattuto alberi e pali della luce. Secondo PowerOutage.us, che monitora le interruzioni di corrente a livello nazionale, quasi 200mila utenze sono rimaste senza elettricità in Michigan, a cui si aggiungono altre 25mila nel Wisconsin. Nella penisola inferiore del Michigan, diverse scuole sono rimaste chiuse per il secondo giorno consecutivo martedì. Gli agenti hanno utilizzato motoseghe per liberare le strade, mentre lunghe code si sono formate presso le stazioni di servizio.

Le previsioni non sono incoraggianti per la regione, con l’arrivo di ulteriori precipitazioni invernali. Una miscela di nevischio e pioggia gelata potrebbe rendere le strade pericolose da martedì notte a mercoledì in alcune zone del Michigan e del Wisconsin, secondo il servizio meteorologico. Inoltre, è prevista neve pesante e bagnata da martedì notte a mercoledì nelle Dakota orientali e in alcune parti del Minnesota.

