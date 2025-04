Allerta Meteo USA: temporali, alluvioni e rischio tornado nelle prossime ore in Oklahoma

MeteoWeb

Nelle prossime 24 ore, ampie zone dell’Oklahoma si troveranno a fronteggiare una delle più intense ondate di maltempo delle ultime settimane. Le condizioni atmosferiche si stanno rapidamente deteriorando e, secondo le ultime analisi meteorologiche, l’arrivo di temporali violenti, accompagnati da piogge torrenziali, rappresenta una minaccia concreta per diverse comunità. Il rischio non è solo teorico: alluvioni lampo, grandine, forti raffiche di vento e perfino tornado localizzati sono tutte possibilità concrete in un contesto già meteorologicamente fragile.

Piogge eccezionali su terreno già saturo: i rischi aumentano

Secondo i meteorologi, i quantitativi di pioggia previsti sono rilevanti: tra i 50 e i 100 millimetri, con picchi isolati che potrebbero toccare i 150 millimetri. A rendere la situazione ancora più pericolosa è la condizione del suolo: il terreno è già saturo per via delle precipitazioni accumulate nei giorni scorsi. Questo significa che l’acqua in arrivo difficilmente verrà assorbita, aumentando in modo esponenziale il pericolo di allagamenti urbani, straripamenti fluviali e frane in aree collinari.

Il picco del maltempo atteso in serata: ecco cosa ci aspetta

La fase più critica di questa perturbazione è attesa in serata, quando i modelli atmosferici indicano una possibile intensificazione dell’attività temporalesca. I fenomeni più violenti colpiranno tra le prime ore del pomeriggio e la notte, con cellule temporalesche particolarmente attive in grado di generare colpi di vento improvvisi, precipitazioni intense in poco tempo e grandinate.

Anche se l’intensità del maltempo comincerà a calare gradualmente nel corso della notte, i residui di instabilità continueranno a interessare molte aree anche nella giornata successiva. Per i residenti, questo significa che le condizioni di pericolo resteranno presenti ancora per alcune ore.

Occhi puntati sul Sud dell’Oklahoma: possibile rischio tornado

Particolare attenzione è rivolta all’area a sud della principale metropoli regionale, dove le condizioni atmosferiche sembrano favorire la formazione di supercelle temporalesche. Queste strutture, capaci di produrre rotazioni interne, potrebbero originare tornado isolati, in particolare nella fascia che si estende fino al sud dell’Oklahoma. Le autorità locali hanno già diramato avvisi di sorveglianza e allerta, invitando la popolazione a rimanere informata e pronta ad agire rapidamente in caso di peggioramenti improvvisi.

La situazione migliorerà da giovedì: torna il sole, ma non l’attenzione

Nonostante il quadro preoccupante delle prossime ore, una buona notizia arriva dai modelli a medio termine: a partire da giovedì, un progressivo miglioramento delle condizioni meteo porterà schiarite e il ritorno del sole su buona parte delle regioni meridionali. Tuttavia, il ritorno del bel tempo non deve far abbassare la guardia. In molte zone, i danni potenziali causati dalle precipitazioni odierne potrebbero emergere con il tempo, specialmente in termini di dissesto idrogeologico e criticità infrastrutturali.

Massima attenzione nelle prossime ore

Il peggioramento meteo atteso nelle prossime ore non va sottovalutato. L’intensità delle precipitazioni, la fragilità del terreno e la possibilità di fenomeni violenti rendono la situazione potenzialmente pericolosa, soprattutto per le aree urbane e i centri abitati già colpiti da precedenti eventi meteo estremi. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità locali, consultare fonti ufficiali e prepararsi a reagire con tempestività in caso di emergenze.

