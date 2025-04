Allerta Meteo Valle d’Aosta: allarme arancione per forti piogge e temporali

MeteoWeb

Il Centro funzionale regionale della Valle d’Aosta ha diffuso un bollettino di allerta meteo valido per la giornata di domani, mercoledì 16 aprile. Criticità arancione dal punto di vista idrogeologico (versanti e torrenti) e per valanghe a sud-est, quindi nelle valli del Gran Paradiso e in bassa valle, con le valli del Monte Rosa e di Champorcher. Allerta arancione dal punto di vista idrogeologico ma gialla per valanghe nella vallata centrale e gialla per entrambi gli aspetti sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera. Su tutto il territorio valdostano, criticità gialla per temporali forti e diffusi e piogge; nella vallata centrale e in bassa Valle, anche dal punto di vista idraulico per i livelli della Dora Baltea.

Sono attesi “da stasera rovesci o locali temporali, più probabili nel settore sudorientale, domani precipitazioni intense con locali temporali”. A sud-est, previste precipitazioni “molto forti“, quindi con intensità superiori ai 60 millimetri in 12 ore o 90 millimetri in 24 ore. “Saranno possibili l’innesco di fenomeni di instabilità sui versanti e/o riattivazioni di fenomeni quiescenti di maggiori dimensioni, accelerazione dei grandi movimenti franosi attivi e monitorati, colate detritiche con parziale riattivazione di conoidi anche su bacini superiori ai 10 chilometri quadrati e fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (bacino sotteso sino a 50-80km2). Inoltre si potranno determinare isolati fenomeni di esondazione ed erosione sui corsi d’acqua principali (di dimensione fino ai 300km2) e a partire dal pomeriggio di mercoledì anche sull’asta della Dora Baltea. Peggioramento previsto da mercoledì sera a giovedì”.

Riguardo alle valanghe, quelle di “magnitudo maggiore (medie e grandi) saranno fenomeni in grado d’interagire con le aree antropizzate. Sono attesi diffusi eventi valanghivi di piccole dimensioni”.

