Allerta Meteo, Venerdì Santo con rischio maltempo in 2 regioni

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 18 aprile 2025, Venerdì Santo, per rischio maltempo in alcune regioni italiane. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Il profondo vortice depressionario responsabile di forti piogge in Piemonte” nella giornata di ieri “tenderà rapidamente a colmarsi, mentre l’onda depressionaria in quota si porterà tra Balcani e Austria” durante il pomeriggio di oggi, riporta il bollettino PRETEMP. “Nelle prime ore della notte flussi meridionali potranno convergere con un barrier jet in prossimità delle coste balcaniche favorendo la prosecuzione di debole convezione surface based (4-800 J/Kg di MLCAPE) associata a forti piogge e locali trombe marine. Una situazione simile si creerà lungo le prealpi veneto-friulane dove si avrà una convergenza al suolo tra scirocco e un vento da NE in un contesto di shear e PWAT in forte calo. Si prevedono quindi rovesci occasionalmente convettivi a cella singola poco mobili“, si legge nel bollettino, pubblicato nella tarda serata di ieri e valido per l’intera giornata odierna.

“Durante il pomeriggio l’interazione delle brezze associata al soleggiamento e al persistere di aria fredda in quota con un’anomalia di vorticità potrebbe riattivare nuova convezione sulle Prealpi veneto-friulane, ma soprattutto tra Slovenia, Croazia e Austria, con rischio grandine di piccoli dimensioni. La storm motion sarà favorevole ad un’eventuale sconfinamento sulla pianura friulana entro il pomeriggio“, conclude il bollettino.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

