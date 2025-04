Allerta Meteo Veneto: piogge forti e diffuse, venti in rinforzo

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Veneto ha dichiarato l’allerta meteo gialla (stato di attenzione) per criticità idrogeologica sui bacini Piave Pedemontano e Livenza-Lemene-Tagliamento, valida a partire dalla mezzanotte e fino alle 18.00 di domani, martedì 15 aprile. “Un primo impulso perturbato è previsto tra lunedì 14 sera e il primo pomeriggio di martedì 15 con precipitazioni diffuse, a tratti anche forti, più consistenti sulle zone orientali della regione dove saranno possibili quantitativi anche abbondanti; fase più intensa nella notte e al mattino. Rinforzo dei venti meridionali in quota e sulla costa, con scirocco teso o localmente anche forte soprattutto sulla costa settentrionale e pianura limitrofa. Un secondo impulso, che al momento è soggetto ad un significativo margine di incertezza, è previsto dalla serata di mercoledì 16 e sarà oggetto di successive valutazioni”, si legge nel bollettino di allerta.

L’attesa fase di maltempo ha iniziato a interessare il Veneto. Le previsioni indicano condizioni di tempo spesso perturbato con frequenti piogge, localmente anche forti e abbondanti, associate alla persistenza di una vasta circolazione ciclonica sul Mediterraneo centro-occidentale, che determina un flusso umido meridionale.

Dichiarata anche la fase operativa di attenzione per rischio valanghe nell’area Dolomiti, a partire dalle ore 6.00 di domani, 15 aprile.



Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.