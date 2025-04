Allerta Meteo Veneto: allarme arancione per criticità idraulica nel Vicentino

MeteoWeb

La situazione meteorologica tenda a ristabilirsi in Veneto, con l’esaurimento delle precipitazioni che hanno causato danni e due morti nel Vicentino; restano piogge sparse sulle zone montane e pedemontane, generalmente deboli, che però non escludono comunque qualche locale rovescio o occasionale temporale. La Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato pertanto la fase operativa di preallarme (allerta meteo arancione) per criticità idraulica nel bacino del Basso Brenta-Bacchiglione fino alle 14.00 di domani. L’allerta è riferita all’asta del sistema Agno-Guà-Fratta-Gorzone, in provincia di Vicenza. Nello stesso periodo, inoltre, è stata dichiarata la fase operativa di attenzione (allerta gialla) nel bacino Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. La stessa fase è dichiarata nel bacino Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, riferita all’asta del fiume Po dalle ore 12.00 di domani.

Per la giornata di domani, le precipitazioni saranno generalmente assenti o, al più, si tratterà di fenomeni sporadici di debole intensità e a carattere discontinuo.

