Allerta Meteo Veneto: allarme arancione per la piena del Po

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso una nuova allerta meteo per criticità idraulica arancione (preallarme), valida dalle 14 di oggi alle 14 di giovedì 24 aprile, per il transito della piena del Po (zona VENE-D, VR-RO, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige). Lungo l’asta del fiume, i livelli si mantengono superiori alla seconda soglia idrometrica. Per quanto riguarda il meteo, martedì 22 e mercoledì 23 aprile il tempo sarà variabile a tratti instabile con fenomeni sparsi a prevalente carattere di rovescio e temporale, più probabili sulle zone montane martedì 22, possibili anche in pianura mercoledì 23.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

