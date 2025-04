Allerta Meteo Veneto, tempo instabile fino al 25 aprile: allarme arancione per il Po

MeteoWeb

Una nuova fase di maltempo interesserà il Veneto nei prossimi giorni. Il meteo regionale comunica, infatti, che da questo pomeriggio, mercoledì 23 aprile, fino almeno a parte di venerdì 25 aprile, il tempo risulterà a tratti instabile per il passaggio di un paio di impulsi moderatamente perturbati. Un primo impulso è previsto tra il pomeriggio/sera di mercoledì e le ore centrali di giovedì con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio/temporale specie su zone centro-occidentali di Prealpi e pianura dove potranno risultare localmente intense (forti rovesci).

Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale informa che dalle ore 14 di oggi alle ore 16 di domani, 24 aprile, è stata dichiarata la fase operativa di ”Preallarme” (allerta arancione) per criticità idraulica nel bacino Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, riferita all’asta del fiume Po dove è in corso un evento di piena. La criticità idraulica sarà invece gialla, fase di attenzione, per il bacino Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e per il bacino Basso Brenta – Bacchiglione, riferita, in quest’ultimo caso, al fiume Muson dei Sassi.

È stata inoltre dichiarata la fase operativa di ”Attenzione” (allerta gialla) per criticità idrogeologica per temporali nei bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, Basso Brenta -Bacchiglione.

