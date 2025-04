Allerta Meteo: violenti temporali e rischio tornado in Spagna, il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo per una feroce ondata di maltempo attesa in Spagna: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, 4 aprile 2025, alle 8 di domani 5 aprile 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per alcune parti della Spagna sudorientale “principalmente per grandine, forti raffiche e alcuni tornado. È possibile un forte evento di tornado“. Un livello 1 circonda il livello 2 per pericoli simili con probabilità inferiori. Inoltre, un livello 1 è stato emesso in alcune parti della Turchia sudorientale principalmente per grandine isolata e forti raffiche. Infine, in livello 1 è stato emesso in alcune parti dell’Algeria settentrionale principalmente per grandine isolata e forti raffiche.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione sinottica dominata da un blocco anticiclonico sulla Scandinavia, che determina stabilità su gran parte dell’Europa centrale e settentrionale, mentre sull’Europa sudoccidentale persiste un vortice depressionario in graduale indebolimento al largo del Portogallo. Questo sistema continua a richiamare aria umida subtropicale in profondità verso la Spagna, creando un ambiente favorevole alla convezione organizzata.

In particolare, tra il Sud e il Sud/Est della Spagna si osserva un’area con moderata instabilità e un forte contributo dinamico: una corrente a getto in quota posiziona la sua zona di uscita sinistra proprio sopra questa regione, favorendo la divergenza in quota e quindi l’innesco di temporali, riporta il bollettino ESTOFEX. A supportare la formazione di supercelle ben organizzate è la presenza di shear nei bassi 3 km intorno a 20 m/s e profili di vento con odografi curvilinei ed estesi, indicativi di potenziale rotazionale. La SRH (elicità relativa al temporale) si attesta tra 150 e 300 m²/s², valori compatibili con lo sviluppo di tornado, anche forti e duraturi, specialmente tra la Sierra Morena e la Sierra Nevada, dove anche le basi delle nubi (LCL) sono piuttosto basse (400-500 m).

Nel pomeriggio e sera, le celle temporalesche si sposteranno verso Madrid e la Comunità Valenciana, dove l’interazione con umidità marittima in arrivo da Est manterrà attivo il rischio di raffiche intense e grandine, con possibile evoluzione in multicelle o supercelle. Sebbene lo shear tenda a indebolirsi verso Nord, i modelli suggeriscono ancora tracce significative di elicità degli updraft, segno di potenziale organizzazione convettiva. Durante la notte, la stabilizzazione dell’atmosfera dovuta al raffreddamento notturno porterà a una progressiva attenuazione dell’attività temporalesca.

Nel frattempo, in Turchia sudorientale e Algeria settentrionale, l’instabilità sarà più localizzata ma potrà ancora produrre raffiche forti e grandine isolata, specie in prossimità dei rilievi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.