Allerta valanghe livello 5: situazione estrema su Piemonte e Valle d’Aosta

MeteoWeb

La situazione nivologica sull’arco alpino nord-occidentale, in particolare tra Piemonte e Valle d’Aosta, sta rapidamente evolvendo verso una condizione di massima criticità. Nelle prossime ore, secondo le ultime analisi, il pericolo valanghe potrebbe raggiungere il livello 5, ovvero il massimo previsto dalle scale di allerta internazionali. Si tratta di uno scenario estremo, che richiede la massima attenzione e prudenza da parte di escursionisti, operatori della montagna e autorità locali.

Neve intensa e in continuo accumulo sopra i 2400 metri

Nelle ultime 24 ore si sono già registrati accumuli nevosi significativi, con spessori fino a 60 cm al di sopra dei 2400 metri. Ma è solo l’inizio: entro la serata si prevede che il totale possa raggiungere tra i 130 e i 160 cm, con punte localmente superiori, specie nei bacini di accumulo in alta quota. Si tratta di un evento di forte intensità, con carichi eccezionali sul manto nevoso e condizioni favorevoli allo sviluppo di valanghe di notevoli dimensioni.

Alta montagna: rischio di valanghe asciutte e umide molto grandi

Al di sopra dei 2300 metri, l’azione combinata delle nuove nevicate e della presenza di strati deboli all’interno del manto nevoso preesistente sta creando un ambiente estremamente instabile, soprattutto sui pendii ripidi. Le valanghe previste potranno essere asciutte o umide, innescate anche spontaneamente, e raggiungere dimensioni molto grandi, con la capacità di distaccare interi strati di neve vecchia.

Un fattore aggravante è rappresentato dalla morfologia dei bacini di alimentazione in quota: da queste zone, le valanghe potranno propagarsi in modo anomalo, scendendo a valle per distanze insolitamente lunghe e coinvolgendo aree normalmente considerate meno esposte.

Sotto i 2300 metri: valanghe umide e manto fortemente inumidito

Alle quote inferiori ai 2300 metri, l’innalzamento delle temperature e la presenza di pioggia mista a neve stanno causando un rapido inumidimento del manto nevoso, aumentando sensibilmente il rischio di valanghe bagnate e umide, anche queste potenzialmente molto grandi. L’umidità penetra in profondità, indebolendo ulteriormente la coesione tra gli strati.

Effetto del vento: accumuli e instabilità nelle zone esposte

Un ulteriore fattore di rischio è il vento forte da sud-est, che al di sopra del limite del bosco sta trasportando la neve fresca e creando accumuli eolici instabili. Questi depositi, particolarmente pericolosi, si formano in zone sottovento, soprattutto su pendii esposti a sud ed est, dove la neve fresca poggia su strati più vecchi e già umidificati. In questi casi, il distacco può avvenire con facilità anche al passaggio di una singola persona.

Un rischio esteso a tutte le quote e a molti ambienti montani

Dalla bassa alla media montagna, passando per le zone di alta quota, la situazione attuale presenta elementi di forte criticità ovunque. In particolare, le zone con esposizione meridionale e orientale, a causa dell’umidità e della presenza di neve vecchia già degradata, risultano estremamente vulnerabili. Anche i pendii boscosi, solitamente più stabili, potrebbero non garantire un’efficace protezione.

Conclusione: una situazione da massima allerta

L’elevata intensità delle nevicate in atto, unita alla complessità del manto nevoso e alla forza del vento, sta generando una condizione da livello di allerta massimo per il rischio valanghe. Il consiglio per le prossime ore è quello di evitare qualsiasi attività in ambiente innevato non controllato, anche a quote intermedie, e seguire con attenzione gli aggiornamenti delle autorità regionali e dei bollettini nivologici ufficiali.

La montagna, in queste condizioni, va rispettata con il massimo della prudenza e della consapevolezza. In gioco non ci sono solo le condizioni meteorologiche, ma la sicurezza di tutti coloro che vivono e lavorano in quota.

