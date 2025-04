Allerta valanghe, rischio forte in Piemonte: “molto grandi, potranno avanzare fino a molto lontano”

MeteoWeb

È classificato come “forte” (grado 4 sulla scala europea che arriva a 5) il rischio di valanghe su gran parte dell’arco alpino piemontese, dalle Alpi Cozie alle Lepontine. A determinarlo sono le abbondanti nevicate delle ultime 48 ore, tuttora in corso, con neve fresca che alla fine dell’ondata di maltempo determinerà un accumulo fino a 160 centimetri oltre i 2.400 metri di altitudine. “Con le nevicate, specialmente sui pendii ripidi – avvisa il bollettino valanghe di Aineva – sono previste numerose valanghe asciutte e umide di grandi dimensioni. All’interno del manto di neve vecchia si trovano isolati strati fragili. Le valanghe possono anche coinvolgere il manto di neve vecchia e raggiungere dimensioni molto grandi. Dai bacini di alimentazione in quota le valanghe avanzeranno insolitamente lontano”.

