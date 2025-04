Allerta valanghe in Trentino: pericolo in aumento

MeteoWeb

In Trentino, è allerta valanghe: gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi a livello isolato in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali e nel corso della giornata sono possibili valanghe anche di medie dimensioni. Lo riporta il bollettino valanghe dell’Euregio, l’asse istituzionale Trento-Bolzano-Innsbruck. “I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi e poco frequentati al di sopra dei 2.200 metri”, si legge nel report.

“Con il vento negli ultimi giorni, principalmente nelle zone in prossimità delle creste, si sono formati accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni. Gli accumuli di neve ventata possono in alcuni punti distaccarsi con un debole sovraccarico. Le valanghe possono in parte subire un distacco negli strati più profondi e raggiungere dimensioni medie. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta. Con il rialzo termico e l’irradiazione solare diurni, nel corso della giornata sono possibili valanghe di neve a debole coesione, anche di medie dimensioni“, conclude il report.

