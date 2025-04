Allerta valanghe in Veneto: allarme rosso sulle Dolomiti

MeteoWeb

Sulle Dolomiti, il pericolo valanghe è ‘rosso’, ovvero di grado ‘4’. Lo rende noto l’agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (Arpav). Il rischio, in particolare, è sui pendii esposti a ovest, nord e est, sotto i 2500-2700 metri, ovvero dove c’è più neve con le masse sature d’acqua che possono trascinare l’intero manto nevoso e diventare grandi. Sopra le quote maggiori, i distacchi sono legati alla neve fresca e quella ventata.

Il rischio di valanghe è legato al fatto che nelle ultime 24 ore sono caduti più di 100mm di pioggia nelle Dolomiti meridionali e nelle Prealpi, e più di 50mm nelle Dolomiti settentrionali. Le precipitazioni stanno superando i quantitativi previsti. Sopra i 2500 metri, si registrano al momento 20-30cm di neve fresca fortemente rimaneggiata dai venti forti da sud-est; accumuli di neve fresca al suolo maggiori si trovano a quote via via crescenti.

