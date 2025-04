Alluvione in Piemonte, frane, allagamenti e sfollati: il Po supera livello di guardia, chiuso tratto dell’autostrada Torino-Aosta | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

“Unità di crisi maltempo Nord-Ovest. Fino a 400mm di pioggia in 24 ore nelle province di Vercelli e Biella. Alti i livelli di fiumi e torrenti, effettuate alcune evacuazioni preventive. 181 centri operativi comunali attivati in Piemonte, autostrada e trafori chiusi in Valle d’Aosta. Operatori in campo per soccorso e assistenza. Massima attenzione ancora nelle prossime ore“: è quanto comunica il Dipartimento della Protezione Civile in riferimento alla forte ondata di maltempo in atto. I Vigili del Fuoco hanno raddoppiato il dispositivo di soccorso in Piemonte, con oltre 400 vigili del fuoco al lavoro, e rinforzi in arrivo dalla Toscana. Le maggiori criticità sono riscontrate tra le province di Biella, Verbania e Torino.

Ansia in Piemonte per i livelli del Po che sono in crescita e a San Sebastiano (Torino) hanno superato il livello di pericolo. Livello superato anche dai torrenti Malone a Front Canavese e Brandizzo, Orco a Castellamonte e San Benigno Canavese, Soana a Pont Canavese, Cervo a Quinto Vercellese. Nella serata di ieri la Protezione civile regionale ha fornito al Comune di Borgosesia le brandine necessarie per ospitare in palestra le 150 persone della frazione Isola per la quali era stata disposta l’evacuazione preventiva per la potenziale criticità del fiume Sesia. Altre 40 sono state sfollate a Villadossola (Verbano Cusio Ossola). Al momento – ha riportato la Regione – risultano isolati nel Canavese i Comuni di Pont, Valprato, Ronco e Frassinetto, ma si sta lavorando per ripristinare i collegamenti.

L’allerta rossa era stata diramata ieri sulle valli Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone e bassa Valsusa e ancora arancione su alta Valsusa, valli Chisone, Pellice, Po e Tanaro, pianura settentrionale, torinese e cuneese. L’allerta è invece gialla sulle valli Varaita, Belbo, Bormida e Scrivia.

Nelle ultime ore si sono registrate piogge localmente molto forti che hanno interessato principalmente il Verbano, l’alto Vercellese, il Biellese e il Torinese. I quantitativi pluviometrici maggiori sono stati osservati nelle stazioni di Domodossola (VB) con 105 mm, Larecchio (VB) con 96 mm, Boccioleto (VC) con 80mm, Camparient (BI) con 76 mm, Ala di Stura (TO) con 72 mm, Piano Audi (TO) con 110 mm, Niquidetto (TO) con 100 mm, Varisella (TO) con 91 mm e Balme (TO) con 90 mm. Le intense precipitazioni hanno determinato l’innalzamento del Toce e del Sesia.

La Ceronda ha superato il livello di pericolo a Venaria (TO). Cittadini e aziende situati nelle aree a rischio sono stati avvisati della possibile esondazione. Pesanti allagamenti segnalati a Cafasse, nel Torinese, lungo la Stura di Lanzo.

Particolarmente problematica a Torino è la situazione del fiume Stura, che all’altezza del ponte Ferdinando di Savoia, in corrispondenza di corso Giulio Cesare, ha superato la soglia di guardia e si sta avvicinando al livello di pericolo. In via precauzionale è stata disposta la chiusura del ponte. Chiuso anche il ponte Amedeo VIII di strada Settimo.

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha partecipato questa mattina nella sede della Protezione civile alla riunione che ha fatto il punto sulla nottata: “Sono stati attivati 4 centri di controllo provinciali, 180 comunali e sono oltre 1.000 in questo momento i volontari della nostra Protezione civile, del coordinamento Aib e della Croce rossa italiana, che insieme a tutte le realtà coinvolte stanno lavorando per la nostra sicurezza. Abbiamo alcune situazioni di criticità, soprattutto per frane e allagamenti. A Borgosesia sono state sfollate per precauzione 150 persone e altre 40 a Villadossola e sono assistite dai nostri volontari“.

“Ho iniziato la giornata dalla sede della Protezione Civile del Piemonte a Torino, dove abbiamo operativa da ieri la nostra centrale operativa, aperta h24. C’è una situazione ancora con piogge intense fino alle 13-14, poi è prevista una forte attenuazione. Ci attendono ancora 3-4 ore di forte criticità, ma al momento non ci sono feriti o problemi di incolumità alle persone. Speriamo continui così. Ci aspettiamo che l’emergenza possa rientrare nel primo pomeriggio“: è quanto ha evidenziato il presidente Cirio, intervenuto questa mattina nell’aula del Consiglio regionale per fare il punto sulla situazione del maltempo.

A causa della forte ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte e della conseguente piena della Dora, Itp, la società che gestisce l’autostrada A5 Torino-Aosta ha disposto la chiusura del tratto tra Scarmagno e Ivrea e tra gli svincoli di Quincinetto e Ivrea. Tratta chiusa anche sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià tra gli svincoli di Albiano e Interscambio Pavone.

Video di Daniele per Centro Meteo Piemonte

Video di Daniele per Centro Meteo Piemonte

