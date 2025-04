Alluvione Piemonte: la combinazione perfetta per un disastro evitato solo per pochi gradi

MeteoWeb

Nelle ultime 48 ore, il Piemonte è stato teatro di un episodio meteorologico di straordinaria intensità, che ha colpito in modo particolare le zone alpine e pedemontane del settore occidentale e settentrionale della regione. L’apice dell’evento si è verificato a partire dalla mattinata di mercoledì 16 aprile, quando un umido e persistente flusso di Scirocco, in risalita dal Mediterraneo, ha interagito con la catena alpina, dando origine a precipitazioni molto intense e continue.

Il fenomeno si è sviluppato nell’ambito di un sistema depressionario ben strutturato, identificato con il nome di Hans, che ha influenzato il quadro meteorologico su larga scala. La combinazione tra la traiettoria del flusso umido e l’orografia locale ha favorito un marcato effetto di sbarramento, con conseguenti precipitazioni estreme lungo i rilievi dal Pinerolese fino al Verbano-Cusio-Ossola. In queste aree, l’esposizione perpendicolare alle correnti sciroccali ha amplificato l’accumulo pluviometrico in tempi ristretti, portando le autorità locali a temere il peggio.

Un evento che ha sfiorato il disastro

A evento ancora in corso, con precipitazioni forti persistenti sull’alto Piemonte, si può affermare che la regione ha evitato un potenziale disastro idraulico e idrogeologico per una serie di fattori meteorologici favorevoli. In particolare, un elemento chiave ha fatto la differenza: la quota neve si è mantenuta relativamente bassa durante la fase più intensa del maltempo.

In genere, la neve è caduta tra i 1.800 e i 2.000 metri, con punte in calo fino ai 1.100-1.400 metri nelle vallate di confine. Questo ha permesso che una porzione significativa dell’acqua precipitata restasse “trattenuta” sotto forma solida sulle montagne, riducendo l’afflusso immediato nei bacini idrografici principali. Un confronto utile può essere fatto con eventi storici come quelli del novembre 1994 o dell’ottobre 2000, durante i quali la quota neve si mantenne ben oltre i 3.000 metri, contribuendo in maniera decisiva all’innesco di fenomeni alluvionali su vasta scala.

Una dinamica insolita per il periodo

Colpisce, in modo particolare, la natura del fenomeno: eventi con queste caratteristiche, ossia piogge così intense e persistenti su aree alpine e prealpine, sono solitamente più frequenti tra la fine della primavera e l’inizio dell’autunno. In quei periodi, infatti, l’energia in gioco è amplificata dai contrasti termici tra masse d’aria differenti e da un Mediterraneo ancora caldo, che fornisce ulteriore carburante ai sistemi convettivi.

Nel caso attuale, la potenza dell’evento suggerisce un ulteriore elemento da non sottovalutare: la temperatura superficiale del Mar Mediterraneo. Analisi recenti mostrano come, anche in aprile, le acque risultino anomale positivamente, ovvero più calde rispetto alla media. Questo aumento termico favorisce una maggiore evaporazione, incrementando di conseguenza la quantità di vapore acqueo disponibile in atmosfera. Il risultato? Un contenuto di acqua precipitabile più elevato, che si traduce in piogge più intense e durature, con potenziali effetti critici a livello locale.

Riflessioni e prospettive

Sebbene la situazione in Piemonte sia rimasta sotto controllo, grazie anche alla gestione preventiva del rischio da parte delle autorità locali e regionali, l’episodio conferma la crescente vulnerabilità del territorio di fronte a eventi estremi sempre più frequenti e fuori stagione. La combinazione tra fattori meteorologici intensi e dinamiche climatiche più ampie, come il riscaldamento del Mediterraneo, rappresenta oggi una sfida concreta per la previsione e la gestione dei rischi.

