Alluvione Stromboli, Schifani nominato Commissario

Con un’ordinanza, il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha nominato il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, “Commissario delegato per gli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici di ottobre 2024 sull’isola di Stromboli“. A fine marzo, il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza nazionale stanziando 1 milione e 200mila euro per i primi interventi.

