Alto Adige, vasto incendio ad Agumes: enorme nube di fumo in Val Venosta

Altro incendio in un bosco della Val Venosta, in Alto Adige. Il rogo di grandi dimensioni è scoppiato nel primo pomeriggio ad Agumes, nei pressi di Prato allo Stelvio. L’enorme colonna di fumo è ben visibile anche sulle webcam della zona. Sul posto si trovano tutti i Vigili del Fuoco volontari della zona. Esattamente un mese fa si era registrato un altro maxi incendio boschivo a Laces, sempre in Val Venosta. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lottare per una settimana, anche con l’ausilio di numerosi elicotteri, per spegnere completamente il rogo.

