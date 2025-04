Alto Lago di Como, turista scomparso durante un’escursione: ricerche ancora in corso

MeteoWeb

Ancora nessuna traccia del giovane turista olandese scomparso dopo essersi allontanato per un’escursione in quota sulle montagne dell’Alto lago di Como, nel territorio del Comune di Livo. Alloggiato per villeggiatura in un appartamento in località Dangri, assieme alla moglie e al figlio, l’escursionista 31enne si era allontanato lunedì pomeriggio per quello che avrebbe dovuto essere una breve escursione, salvo però non fare più ritorno a casa. I tentativi di contattarlo sul telefono, in una vallata che offre scarsa copertura cellulare, si sono rivelati inutili. Le ricerche proseguono in quota nelle zone dei bivacchi Zeb, Ledù e della Capanna Como. Vi prendono parte vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, personale del soccorso alpino.

